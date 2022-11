Stiri pe aceeasi tema

- Aparițiile lui Adrian Minune alaturi de amanta nu mai sunt de mult o surpriza, dar, de aceasta data, celebrul manelist a aratat ca este un gentleman și atunci cand iese in oraș cu ea. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, au fost pe „urmele” lor in aceasta zi și i-au…

- Nu degeaba se spune despre Anca Serea ca este o mamica eroina! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins-o pe vedeta in timp ce petrecea timp prețios, alaturi de trei dintre copiii ei, intr-un centru comercial din Capitala. Soția lui Adrian Sina a demonstrat,…

- Iulia Vantur, care care 42 de ani și traiește in India, s-a concentrat in ultima perioada la viața ei profesionala, și mai puțin la cea personala. Vedeta nu este inca casatorita, deși are o relație de mult timp cu Salman Khan, și nici nu a devenit mama. Intr-un interviu pentru revista VIVA! , ea a spus…

- Se pare ca Ana Maria Mocanu a lasat in spate orice inhibiție și a fost surprinsa pe litoralul romanesc in poziții care mai de care mai indecente. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, au fost pe „urmele” vedetei și au surprins-o chiar la malul marii, insa nu era singura.…

- De cațiva ani, Iulia Vantur traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Salman Khan. Intr-un interviu pentu Revista VIVA!, artista a vorbit despre latura mai puțin știuta a iubitului ei.A lasat viața din Romania și s-a mutat in India, acolo unde locuiește și iubitul ei. Iulia Vantur și Salman Khan sunt…

- Anca Țurcașiu nu alege destinațiile exclusivite atunci cand vine vorba de vacanțe. Vedeta spune „nu” locurilor exclusiviste și prefera sa se bucure altfel de zilele libere. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au fost pe „urmele” ei și au surprins-o in ipostaze rare.

- Salman Khan a facut un gest neașteptat fața de Iulia Vantur. Celebrul actor de la Bollywood a atras atenția tuturor cu acest lucru. Toata lumea vorbește acum despre asta. Fanii fostei prezentatoare de știri de la noi au ramas fara reacție atunci cand au luat la cunoștința acest detaliu. Cum a ajutat-o…

- Iulia Vantur și Salman Khan fac o echipa in viața personala, dar și cea profesionala. Intr-un interviu pentru revista VIVA! , vedeta a explicat cat de mult o ajuta starul de la Bollywood in cariera ei, dar și cum o incurajeaza pentru a deveni din ce in ce mai buna in muzica. Vedeta a recunoscut ca Salman…