Stiri pe aceeasi tema

- Inca de la inceputul razboiului, Romania a fost alaturi de Ucraina si a ajutat si cu ce este vizibil si cu ce nu este vizibil, ceea ce a fost vital pentru ca Rusia sa fie oprita, a spus, la Bucuresti, Yulia Tymoshenko, fost prim-ministru al Ucrainei, inf

- Presedintele francez Emmanuel Macron a discutat cu omologul sau american Joe Biden despre ”perspective” in vederea unei ”reveniri a pacii in Europa pe termen lung” si si-a reafirmat sustinerea Ucrainei impotriva Rusiei, anunta miercuri Palatul Elysee, relateaza AFP.Macron și Biden au discuyay la telefonCei…

- De la inceputul razboiului din Ucraina, peste 6.000 de cetațeni ucraineni s-au angajat in Romania, arata datele transmise de Inspecția Muncii la solicitarea Economedia. La nivel național, exista 7.477 contracte de munca ale cetațenilor ucraineni, dintre care 6.130 de contracte au ca data de incepere…

- Cererea Romaniei de a fi inclusa in programul Visa Waiver este "legitima", insa "nu exista garantii" ca acest pas se poate face "maine", a declarat marti, la Bucuresti, senatorul american democrat Dick Durbin, precizand ca intelege ca eliminarea vizelor pentru SUA "inseamna mult pentru romani" si ca…

- Republica Moldova nu trece printr-o criza politica, asa cum incearca sa insinueze propaganda putinista de la Chisinau si Bucuresti, direct interesata sa destabilizeze actuala guvernare pro-europeana si pro-democrata al carui lider este Maia Sandu. Schimbarea de guvern este un act de rutina in democratie,…

- Se planifica o noua reuniune a Miniștrilor de Externe din Moldova, Romania și Ucraina, anunța șeful diplomației de la București, in cadrul intalnirii G7+ a șefilor diplomațiilor. Evenimentul este programat in luna februarie. Anterior, Bogdan Aurescu, Nicu Popescu și Dmitro Kuleba și-au dat mana la Odesa,…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat vineri, 13 ianuarie, ca țara noastra sprijina in continuare Ucraina și refugiații aflați in Romania, dar a precizat ca autoritațile de la București trebuie sa gaseasca soluții de integrare a acestora. Precizarile au venit in contextul in care statul roman cheltuie…

- In cursul zilei de marți, 20 decembrie, Metsola va avea o intalnire cu tinerii, in cadrul evenimentului "Impreuna suntem Europa" organizat de Biroul PE in Romania, in parteneriat cu Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti, relateaza Agerpres. Potrivit institutiei de invatamant superior, in…