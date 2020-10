Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Alianța pentru Unirea Romanilor a caștigat in extremis o primarie din județul Alba. Deși se aștepta ca aceasta sa fie Șpring, AUR a ieșit victorios in Valea Lunga. Candidatul AUR, Aldea Dan Florin a reușit sa il devanseze pe primarul liberat Vasile Pușca dupa o „lupta” electorala pana in ultimul…

- Google a lansat o noua functie pentru serviciul Google Maps, care va afisa cate cazuri de Covid-19 sunt intr-o anumita zona geografica. Anunțul a fost facut miercuri, de unul dintre managerii companiei , pe blogul Google. Sursa informatiilor vor proveni de la institutul Johns Hopkins, New York Times…

- Un tanar in varsta de 17 ani din Sebeș este cercetat penal dupa ce a fost prins in trafic, pe o motocicleta, fara a deține permis. In plus, motocicleta nu era inmatriculata. Potrivit IPJ Alba, vineri, in jurul orei 12.30, polițiștii Secției 7 de Poliție Rurala Sebeș l-au depistat pe un tanar de 17 ani,…

- Dragi elevi, Stimați parinți, Dragi colegi, Poate mai mult decat in alți ani, aceasta luna septembrie a fost așteptata cu emoție de catre copii, parinți și cadre didactice. Dar alaturi de emoție, a existat și cu multa speranța. Am sperat cu toții ca vom avea o situație clara a modului in care ne vom…

- Sambata, 5 septembrie 2020, in jurul orei 22.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Campeni, in timp ce acționau impreuna cu polițiștii Secției 9 Politie Rurala Campeni, l-au depistat pe un tanar de 21 de ani, din comuna Scarișoara, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 75, pe…

- Ieri, 23 august 2020, in jurul orei 14.00, polițiștii Secției 7 de Poliție Rurala Sebeș l-au depistat pe un tanar de 20 ani, din comuna Șpring, in timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Șpring, avand dreptul de a conduce autovehicule suspendat. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate…

- Spitalul de Boli Cronice Campeni a primit o amenda de 10.000 de lei pentru ca nu a amplasat containere destinate persoanelor suspecte de Covid, carora li s-au facut teste și așteapta rezultatele.DSP Alba anunța ca amenda a fost data pentru nerespectarea recomandarilor anterioare ale instituției,…

- Polițiștii din Blaj au intervenit duminica seara, in jurul orei 22.40, pe raza localitații Cenade unde un barbat a sesizat faptul ca i-a fost sustras autoturismul pe care-l lasase in fața locuinței neasigurat și cu cheile in contact. Polițiștii au identificat autoturismul, pe raza localitații Cenade,…