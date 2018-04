Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Skripal, fiica fostului spion rus Sergei Skripal, a fost externata din spital in cursul zilei de marți, anunța Sky News. Femeia in varsta de 33 de ani a fost și ea otravita cu neurotoxina Novichok, dar s-a recuperat mai rapid decat tatal ei, scrie digi24.ro.

- Un motan si doi porci de Guineea apartinand fostului spion rus Seghei Skripal, otravit in Marea Britanie, au fost gasiti morti, a anuntat joi o purtatoare de cuvant britanica, in urma unei intrebari a Rusiei despre soarta lor, scrie news.ro. In schimb, Iulia Skripal a iesit joi din tacere,…

- Administratia Vladimir Putin a cerut convocarea de urgenta a Consiliului de Securitate ONU pe tema crizei generate de atacul chimic din Marea Britanie, Moscova denuntand lipsa de transparenta a autoritatilor britanice si cerand dovezi concrete prin testarea animalelor din casa fostului agent rus.

- Iulia Skripal, fiica fostului spion rus Serghei Skripal, care a fost si ea otravita in urma atacului neurotoxic din Marea Britanie, nu mai este in stare critica, a anuntat directorul Spitalul Districtului Salisbury. Rusia a deschis si ea o investigatie in acest caz si a cerut ajutor Marii Britanii.

- Iulia Skripal, fiica fostului spion rus Serghei Skripal, care a fost ranita in urma atacului neurotoxic din Marea Britanie, nu mai este in conditie critica, iar starea ei s-a imbunatatit, a anuntat directorul Spitalul Districtului Salisbury, relateaza site-ul cotidianului The Independent.

- Experti ai Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) sunt asteptati luni in Marea Britanie pentru a preleva mostre ale agentului neurotoxic folosit pentru otravirea fostului spion dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale, pe 4 martie in sud-vestul Angliei, transmite dpa, conform agerpres.ro. …

- Rusia a anuntat vineri ca a declansat o ancheta pentru 'tentativa de asasinat' asupra fiicei fostului agent dublu rus Serghei Skripal, victima a otravirii alaturi de tatal sau, la 4 martie, in Marea Britanie, informeaza AFP. 'O ancheta pentru tentativa de asasinat asupra cetatenei ruse Iulia Skripal…

