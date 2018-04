Iulia Skripal a respins ajutorul consular din partea Rusiei

Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Skripal, otravita alaturi de tatal sau, fostul agent dublu rus Serghei Skripal, cu un agent neurotoxic la inceputul lui martie in Anglia, a declarat joi ca se simte „din ce in ce mai bine, zi de zi”, prima sa declarație dupa ce a fost internata in 4 martie, scrie AFP. "M-am trezit acum…

- Iulia Skripal a iesit joi din tacere, anuntand ca se simte 'din ce in ce mai bine', in prima sa declaratie dupa spitalizarea survenita in ziua de 4 martie, cand a fost otravita, impreuna cu tatal sau Serghei, un fost spion rus, cu un agent neurotoxic la Salisbury, in Marea Britanie, noteaza AFP.…

- [ “Este actiune de rutina pentru Forta de Frontiera sa efectueze perchezitii la bordul unor avioane, pentru a proteja Marea Britanie de crima organizata si de cei care incearca sa introduca in tara substante toxice cum ar fi drogurile si arme. Odata ce aceste verificari au fost efectuate, avionul a…

- Moscova a transmis Marii Britanii ca trebuie sa reduca "putin peste 50" de posturi de diplomati si de functionari din reprezentantele sale diplomatice din Rusia, in contextul amplificarii disputei in privinta otravirii fostului dublu spion rus Serghei Skripal si a fiice sale in Anglia, a anuntat…

- Ministrii de Externe ai statelor Uniunii Europene au adoptat luni o pozitie de "solidaritate" cu Marea Britanie, cerand Rusiei sa ofere clarificari privind atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent secret rus. Guvernul de la Londra sustine ca Moscova se afla in spatele atacului neurotoxic…

- Ambasadorul britanic la Moscova Laurie Bristow a denuntat sambata otravirea lui Serghei Skripal, un fost dublu agent rus, si a fiicei sale, Iulia, pe 4 martie, in Anglia, drept un atac asupra valorilor internationale, relateaza The Associated Press, conform news.ro.Bristow a facut aceste declaratii…

- Noul ministru de externe german, Heiko Maas, i-a cerut miercuri seara Rusiei sa coopereze in ancheta privind otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, dupa ce Londra a anuntat miercuri ca va expulza 23 de diplomati rusi, transmite Reuters. ''Luam in serios evaluarea guvernului…

- Rusia a respins ultimatumul Marii Britanii, prin care aceasta cerea Rusiei sa explice in maximum 24 de ore de ce fostul agent rus Serghei Skripal si fiica acestuia au fost otraviti cu o substanta neurotoxica de uz militar. Potrivit Vedomosti, maine Londra ar putea anunța sancțiuni impotriva Moscovei.