- Alex Bodi are in viața lui o noua femeie, iar aceasta e nimeni alta decat Oana Marica. Iulia Salagean, fosta soție a afaceristului, a spus ce parere are despre actuala iubita a tatalui fetiței sale.

- Dupa desparțirea de Justyna Gradek, Alex Bodi s-a afișat cu Oana Marica, iar cei doi deja au plecat in prima vacanța impreuna. Tanara nu e deloc noua in lumea reflectoarelor, asta deoarece de-a lungul timpului a aparut langa mulți barbați potenți financiar.

- Face el ce face și tot ajunge in centrul atenției mass-media. Dupa ce a divorțat de Bianca Dragușanu și a avut o relație tumultoasa cu frumoasa rusoaica Daria Radionova, Alex Bodi iubește din nou. De data aceasta, femeia care i-a cucerit inima este Justyna Gradek. Supermodelul polonez este extrem de…

- Iulia Salagean a uitat complet de Alex Bodi, iar afaceristul nu mai face parte din viața, deși i-a ramas in continuare o persoana de care e mereu legata, asta pentru ca au un copil. Intr-un interviu la Xtra Night Show, Iulia Salagean a marturisit ca a avut au avut o relație ok, dar acum e pregatita…

- Iulia Salagean, fosta soție a lui Alex Bodi, capteaza imediat toata atenția barbaților, insa nu toți au șanse catre inima tinerei cu care afaceristul s-a iubit in trecut. Vedeta a povestit la Antena Stars ca e curtata de mulți pretendeți, dar e cineva pe care se pare ca și ea a pus ochii.

- Bomba in showbiz. Nici bine nu s-a desparțit de Daria Radionova ca Alex Bodi este in cautarea unei noi iubiri. Controversatul afacerist se bucura de libertate dupa ce a scapat de arestul la domiciliu, unde a fost reținut timp de șase luni de zile. Acum ca e liber ca pasarea cerului, fostul soț al Biancai…

- In urma cu cateva zile, fosta soție a lui Alex Bodi, Iulia Salagean, a ieșit la atac dupa ce in scandalul dintre el și Daria Radionova a fost menționata și fetița pe care aceasta o are cu afaceristul. Blondina a adus-o in discuție și pe fosta sa prietena, Bianca Dragușanu, dezvaluind ca cea din urma,…