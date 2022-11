Stiri pe aceeasi tema

- Zi cu emoții pentru o deținuta din cadrul Penitenciarului nr. 11 din Balți. Dupa o perioada, femeia și-a revazut copiii minori. Intilnirea celor trei a avut loc joi, 27 octombrie și a fost posibila datorita colaborarii dintre administrația penitenciarului și Direcția de Asistența Sociala și Protecție…

- Spațiile medicale sunt vazute, fara doar și poate, drept acele spații favorabile raspandirii unor virusuri și bacterii care pot duce la apariția unor boli total nedorite. Iar cei mai expuși acestora sunt cei care fac parte din personalul medical, urmați fiind de pacienți și alte persoane de contact.…

- In țara lui „nu se poate”, un medic din Apuseni da exemplu de profesionalism și dedicare: Mesajul emoționant al unei tinere mame In țara lui „nu se poate”, un medic din Apuseni da exemplu de profesionalism și dedicare: Mesajul emoționant al unei tinere mame O tanara din Apuseni, proaspata mamica a unei…

- Cu greu iși poate imagina cineva ce e in sufletul rudelor și al cunoscuților copilașului de 4 ani și al tinerei sale mame. Drama care s-a abatut asupra familiei din Gaești, Dambovița, e uriașa. Tragedia a cutremurat nu doar orașul dambovițean, ci și o țara intreaga. Pe masura ce trec orele, apar noi…

- Dorian Popa este una dintre cele mai apreciate vedete din showbiz-ul romanesc, iar asta se vede cu ochiul liber. Chiar daca influencer-ul are o situație financiara buna, datorita anilor grei de munca pe care acesta ii are in spate, el spune ca nu se da in laturi de la nicio acțiune, mai ales daca aceasta…

- E sarbatoare mare in familia Loredanei Groza! Cea mai importanta femeie din viața artistei, cea care i-a dat viața, a implinit azi, pe 7 septembrie, 77 de ani. Ce mesaj emoționant a transmis cantareața pentru mama ei.

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica a cerut, intr-un raport publicat marti, instituirea unei zone de securitate pentru prevenirea unui accident la centrala nucleara ucraineana Zaporojie, ocupata din luna martie de trupele ruse, relateaza agentia France Presse si postul