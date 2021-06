Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi nu ar vrea sa renunțe la Bianca Dargușanu, chiar daca se afișeaza in tandrețuri cu o alta diva mioritica. Blondina a declarat, in exclusivitate pentru Antena Stars, ca fostul sau soț i-ar cere in repetate randuri sa redevina un cuplu, deși nunta cu Gabi Badalau a fost deja anunțata, cat și…

- Pe cat este de mare Bucureștiul, pe atat este de mic pentru numele consacrate din showbiz. Iulia Salagean a spus in cadrul interviului oferit la Xtra Night Show, de la Antena Stars, ce reacție a avut atunci cand s-a intalnit cu Alex Bodi intr-un restaurant din Capitala. Pentru a nu crea o situație neplacuta,…

- Claudia Patrașcanu a marturisit in cadrul unui interviu pentru Antena Stars ce condiții trebuie sa indeplineasca viitorul ei iubit și cand se va afișa cu partenerul ei. Vedeta a vorbit și despre relația pe care o are cu copiii ei și a precizat de ce nu și-a facut o alta relație pana acum.

- Se anunța o noua impacare in showbiz? Iși mai dau Iulia Salagean și Alex Bodi inca o șansa? In interviul oferit pentru Xtra Night Show, de la Antena Stars, blondina a declarat ca inca il mai iubește pe afacerist, dar mai ales, ca sentimentele pe care le simte fața de el vor ramane toata viața.

- Iulia Salagean face dezvaluiri incredibile in cel mai controversat subiect al momentului. Fosta soție a lui Alex Bodi susține ca Daria Radionova era geloasa pe fiica sa, deoarece afaceristul nu ii spunea ”iubita mea” in fața micuței, dar mai ales, nu existau nici gesturi tandre. Ce s-a intamplat, de…

- Iulia Salagean, fosta soție a lui Alex Bodi, e foarte mandra ca a devenit mamica. Chiar daca s-a desparțit de afacerist, in urma relației cu el a venit pe lume o fetița. Tanara a postat un mesaj emoționant.

- In urma cu patru luni, cand Alex Bodi a fost arestat intr-un dosar de proxenetism, despre fosta soție, Iulia Salagean, se cunoștea ca ar fi fost una dintre victimele sale, obligate sa iși vanda trupul de catre afacerist. Aceasta a facut front comun cu Bianca Dragușanu, tot fosta soție a milionarului,…