- ​Portarul nationalei de handbal, Yuliya Dumanska , a semnat un contract valabil doi ani cu echipa Podravka Koprivnica, a anuntat, joi, gruparea croata."Sunt încântata sa vin la Koprivnica si sa joc pentru Podravka Vegeta. Astept cu nerabdare un nou pas în cariera mea si consider…

- Portarul naționalei Romaniei spune ca are mai mult timp pentru ea, ceea ce nu se intampla cand merge zi de zi la antrenamente Iulia Dumanska (23 de ani) ramane o persoana extrem de activa și in casa, chiar daca nu mai poate merge la antrenamente. Ea da chiar sfaturi celor care se plictisesc și nu știu…