- Antrenorul CSM, Adi Vasile vorbește de cum a primit vestea primirii wild-cardului de Liga, dar și de ultimele noutați de la echipa bucureșteana - Adi, au trecut emoțiile?- Nu le-aș numi chiar emoții, dar a existat, de ce sa nu recunosc, un semn de intrebare, o ușoara incertitudine. Acum ca s-a anunțat,…

- Alexandru Buligan, fostul portar de legenda al Romaniei, dar și Iulia Curea, retrasa din activitate in acest sezon, il vor ajuta pe Adi Vasile pe banca tehnica a CSM București CSM București și-a asigurat banca tehnica pentru sezonul viitor. "Principalul" Adrian Vasile este singurul care a ramas din…

- Consiliul de Administratie al FRH a susținut miercuri, 10 iunie 2020, o ședința-maraton de 9 ore! Consiliul de Administratie al FRH a respins contestația depusa de CSM București cu privire la clasamentul final al Ligii Florilor MOL. SCM Ramnicu Valcea ramane pe primul loc, iar CSM București pe locul…

- Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti a anuntat, miercuri, ca cererea sa pentru wild card in Liga Campionilor a fost validata de EHF, dupa ce forul european anuntase eronat, tot in cursul zilei, ca formatia din Capitala nu se afla printre echipele aspirante.”Ne pare extrem de rau pentru…

- Directorul general al CSM Bucuresti, Gabriela Szabo, a explicat, miercuri, pentru News.ro, ca absenta echipei romane de handbal feminin de pe lista gruparilor care au cerut wild card pentru Liga Campionilor a fost o omisiune a EHF si ca gruparea din Capitala a depus la timp toate actele necesare,…

- Antrenorul echipei feminine de handbal CSM Bucuresti, Adrian Vasile, a acuzat ''josnicia deciziei'' Federatiei Romane de Handbal, care a decis, luni, inghetarea sezonului in Liga Nationala din cauza pandemiei de coronavirus. ''Nu voi lasa o astfel de decizie sa…

- FR Handbal a anuntat, in 4 mai, noi propuneri pentru incheierea sezonului 2019-2020, iar una care nemultumeste majoritatea echipelor este jucarea unei singure restante, intre AHCM Slobozia – CSM Bucuresti, in conditiile in care au mai ramas multe partide de jucat din liga. O eventuala victorie a formatiei…

- Dupa meciurile din returul de campionat (cele 6 etape disputate), echipa feminina de handbal CS Minaur Baia Mare este pe locul 1 intr-un clasament al jocurilor. Cu patru victorii și doua egaluri (fara infrangere!), respectiv 14 puncte, am depașit pe CSM București, care are un meci mai puțin, dar un…