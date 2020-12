Stiri pe aceeasi tema

- Nick Radoi și Madalina Apostol și-au pus fanii pe jar cu cea mai recenta apariție din mediul online! In urma ipostazei controversate, mulți s-au gandit daca nu cumva cei doi s-au casatorit in secret! Iata ce detaliu le-a „scapat”.

- Meciul nationalei Romaniei cu Islanda, programat in deplasare, la 8 octombrie, in semifinalele barajului pentru Campionatul European, se va disputa fara spectatori.Potrivit frf.ro, federatia islandeza a emis o informare cu privire la noile decizii ale autoritatilor nationale din Islanda in…

- Cantarețul de manele care a devenit celebru in Romania dupa ce a participat in cadrul emisiunii concurs Puterea Dragostei de la Kanal D are probleme. Jador și-a pus toți fanii in cap dupa ce un fotograf a decis sa faca ceva bani de pe urma cantarețului. Jador și-a pus toți fanii in cap – 10 […] The…

- Mereu cu zambetul pe buze și plina de energie, Gabriela Cristea a surprins pe toata lumea cu ultimul mesaj postat pe rețelele de socializare. Ce se intampla cu prezentatoarea TV? Și-a pus fanii pe ganduri!

- Jocul Minecraft poate fi jucat in realitatea virtuala dupa ce a primit un update. Jucatorii de pe PlayStation vor utiliza modurile Living Room și Immersive. Update-ul este gratuit daca jocul a fost cumparat anterior, anunța MEDIAFAX.Update-ul Minecraft poate fi descarcat de pe PlayStation…

- Dana Rogoz și-a anunțat fanii ca urmeaza sa traiasca emoții mari cu privire la un eveniment foarte important. Despre ce este vorba? Toți au felicitat-o in urma veștii. Actrița a susținut ca este foarte fericita de felul in care arata acum viața ei. Dana Rogoz, veste mare pentru fani Schimbare uriașa…