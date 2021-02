Stiri pe aceeasi tema

- De-a lungul timpului, Iulia Albu a adoptat look-uri care mai de care mai excentrice, dar niciodata nu a mers atat de departe incat sa renunțe la podoaba capilara. Cu toatea astea, fosta soție a designerului Mihai Albu nu exclude posibiliatate de a se rade in cap, in anumite circumstanțe.

- Razboiul dintre Mihai Albu și fosta sa soție este departe de a se incheia. Designerul a depus doua plangeri penale impotriva Iuliei iar incalcarea unei hotarari judecatorești poate fi pedepsita chiar cu inchisoarea. Mihai Albu, plangeri penale impotriva fostei soții. Iulia Albu, pasibila de inchisoare…

- Iulia Albu a pornit un nou scandal cu fostul ei soț, legat de fetița pe care o au impreuna. Faimoasa stilista il acuza pe Mihai Albu ca nu ar fi avut deloc grija de Mikaela in noaptea de Revelion, cand micuța a petrecut cu el. Vedeta a lansat un atac dur, chiar pe o rețea de socializare.

- De aproape șapte ani, Antonia (31 de ani) traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de artistul Alex Velea (36 de ani). Cuplul are impreuna doi fii, Dominic și Akim, in varsta de 5 și, respectiv, 4 ani. Akim, fiul cel mic al Antoniei și al lui Alex Velea, a implinit 4 ani Artista mai are o fiica,…

- Oana Zavoranu tuna și fulgera pe rețelele de socializare! Dupa ce a dat de pamant cu Anda Adam, criticand-o pentru forma sanilor sai, soția lui Alex Ashraf a atacat-o din nou, de aceasta data din alt motiv. Iata ce i-a transmis „Querida” cantareței!

- Fiica Iuliei Albu are 11 ani, iar mama ei a ținut-o departe de ochii curioșilor pana acum, insa, ultimele imagini postate cu aceasta pe contul de socializare, au facut furori. Mikaela este foarte frumoasa. „O postez rar. 11 ani am ținut-o departe de aceasta lume. Acum ca a crescut, o voi proteja dar…