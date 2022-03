Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din aceasta seara, Iulia Albu a jurizat ținutele vedetelor in cadrul emisiunii Poliția Modei. Criticul de moda a dat carțile pe fața și a vorbit despre felul in care s-a afișat Fuego la un concert. Iata ce a marturisit vedeta!

- Iulia Albu a spus ce crede despre Dorian Popa in emisiunea „Poliția modei”, pe care aceasta prezinta la Antena Stars. Chiar daca nu este incantata de stilul sau vestimentar, criticul de moda il apreciaza pentru munca pe care o face zilnic. Dorian Popa este mereu plin de energie și iși ține la curent…

- Iulia Albu a luat din nou ”la puricat” ținutele vedetelor intr-o noua ediție a emisiunii Poliția Modei. De data aceasta, blondina a dat carțile pe fața cand a venit vorba despre Dorian Popa și i-a transmis și un mesaj cat se poate de sincer artistului. Iata ce a spus Iulia Albu!

- Alex Abagiu, cunoscutul make-up artist, dar și fost concurent de la Asia Express, a comentat felul in care Andreea Marin s-a afișat la un eveniment. In cadrul emisiunii Poliția Modei de la Antena Stars, Alex Abagiu a marturisit ca Zana radiaza ca de fiecare data.

- Dupa ce Iulia Albu s-a aratat nemulțumita de unele aspecte in ceea ce o privește pe Bianca Dragușanu, acum diva ii da replica. Ce i-a raspuns vedeta Iuliei Albu, dupa ce a comentat-o in emisiunea ”Poliția Modei” de la Antena Stars.

- Iulia Albu a intrat in vizorul Biancai Dragușanu, dupa ce aceasta i-a comentat ținuta in rubrica „Poliția Modei”. Fosta asistena tv spune, printre altele, cu multa ironie, ca daca Iulia Albu ar fi laudat-o, aceasta și-ar fi pierdut farmecul și ii recomanda sa fie atenta la tot ceea ce spune despre ea.…

- Ieri, in cadrul emisiunii Poliția Modei, difuzata la Antena Stars, Razvan Babana, alaturi de Iulia Albu, a dat carțile pe fața atunci cand vine vorba despre Bianca Dragușanu și a marturisit ce parere are, de fapt, despre celebra blondina. Bineințeles, reacția focoasei blondine nu a intarziat sa apara!