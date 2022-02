Stiri pe aceeasi tema

- S-a anunțat oficial cine sunt concurenții de la „Dancing on Ice: Vis in doi”, show-ul care va incepe in curand la Antena 1. Iulia Albu, Sore, Ruby, Cosmin Natanticu, Nicolai Tand, Oase, Jean Gavril, Carmen Grebenișan și Catalin Cazacu sunt vedetele care vor dansa pe gheața. Antena 1 pregatește pentru…

- Astazi, maine și miercuri, de la 20:30, noul sezon „Poftiti pe la noi: Poftiti prin tara!” continua intr-o zona aparte a Romaniei, in județul Valcea. Nea Marin va pune la munca o noua serie de vedete care se vor stradui sa depașeasca cu brio sarcinile dificile impuse. Nicolai Tand, Oase, Sony, Babana,…

- Patrizia Paglieri a caștigat ediția speciala „Chefi la cuțite”. Bucatar de meserie, aceasta i-a impresionat pe Catalin Scarlatescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu cu preparatele ei. In cadrul emisiunii s-a aflat și ce va face cu marele premiu: il va dona unei tinere pasionate de gastronomie. Trei…

- „Insula Iubirii” a primit cu brațele deschise noi cupluri care vor sa traiasca experiența care a schimbat viețile multor perechi de indragostiți. Radu Valcan si echipa de filmare, alaturi de concurentii si ispitele noului sezon au ajuns deja in Thailanda, acolo unde se va filma cel mai nou sezon al…

- Eliza și Cosmin Natanticu au fost eliminați de la „Asia Express”. Fostul concurent a spus care a fost primul lucru pe care l-a facut dupa ce a ajuns acasa. Probele grele i-au epuizat pe soții Natanticu. Cosmin Natanticu și soția sa au fost eliminați de la „Asia Express”, dupa ce diamantul din cufarul…

- Eliza Natanticu și Cosmin Natanticu formeaza un cuplu extrem de frumos și de savuros. Mulți fani ii indragesc pe Eliza Natanticu și Cosmin Natanticu, mai ales dupa participarea acestora la Asia Express, insa puțini știu cum s-au cunoscut și ce diferența de varsta este intre ei.