Iulia Albu este un designer extrem de cunoscut pentru faptul ca ea comenteaza ținutele a numeroase vedete din showbiz și nu mereu are cuvinte de lauda la adresa acestora, insa inainte de toate este mama. Criticul de moda și-a intrat perfect in rol inca de la inceput și, deși fiica ei, Mikaela, a crescut, aceasta este in continuare o mama responsabila și stricta. Iata ce i-a interzis!