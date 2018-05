Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Albu a divorțat de fostul soț in urma cu 5 ani. Ea și Mihai Albu au un copil, pe Mikaela, dar nu iși vorbesc. Vedeta a vorbit despre trecut, dar și despre motivele care au dus la separarea de designer. „A fost unul dintre motive (n.r. faptul ca nu a lasat-o sa isi faca […] The post Iulia Albu,…

- Mihai Albu a reacționat dupa ce fosta sa soție, Iulia Albu, a facut declarații despre barbatul din viața ei, pe care il considera tatal fiicei lor.(CITEȘTE ȘI: PRIMA REACTIE A LUI MIHAI ALBU DUPA CE IULIA A ANUNTAT CA SE MARITA: ”II DORESC SA…”) In urma cu cateva zile, Iulia Albu a afirmat ca il considera…

- Fosta sotie a lui Mihai Albu, Iulia Albu, a vorbit despre iubire si despre barbatul de langa ea. Jurata de la „Bravo, ai stil”, a spus ca este fericita ca are alaturi de ea un barbat care o iubeste si pe care-l iubeste. Daca la inceput, vedeta nu se gandea la casatorie, ei bine, acum […] The post Iulia…

- Oana Roman a fost incercata in ultima perioada de momente foarte grele. Vedeta a admis ca a suferit de depresie, iar acum a vorbit și despre boala soțului ei, declanșata pe fond de stres. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Oana Roman a declarat in nenumarate randuri…

- Adriana Bahmuțeanu s-a distrat pe cinste la botezul fetiței Gabrielei Cristea, sambata (14 aprilie). Vedeta este intr-o forma de zile mari și se pare ca ii merge bine și pe plan sentimental. Prezentatoarea a venit imbracata intr-o rochie colorata, cu un decolteu extrem de generos. Zambitoare și eleganta,…

- HOROSCOP 1 APRILIE Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a…

- Iulia Albu nu prea are cuvinte de apreciere pentru nimeni iar criticile ei in materie de fashion sunt binecunoscute! E greu sa scoți o apreciere de la fosta soție a lui Mihai Albu, insa situația s-a aschimbat radical in privința….mezinei fostului președinte al Romaniei, Traian Basescu! Dupa ce Elena…

- In timp ce iși prezenta rubrica la emisiunea Wowbiz, Iulia Albu a scapat porumbelul și a marturisit ca o sa fie și ea insarcinata, iar Andreea Mantea a dat-o de gol imediat și a marturisit ca toata ziua a avut stari de greața și a varsat. „Laura Cosoi are un look decent de zi, nu […] The post Va deveni…