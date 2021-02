Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Albu și Iulia Albu nu pot cadea la pace nici dupa 7 ani de la divorț. Criticul de moda a facut dezvaluiri despre scandalul cu fostul soț, care a pornit de la decizia magistraților de a-i respinge cererea de emitere a unui ordin de protecție impotriva celebrului creator de pantofi, suprapus cu…

- Au inceput filmarile celui de-al 16-lea sezon al show-ului Te Cunosc de Undeva. Trei perechi de artiști vor performa in fața telespectatorilor Antenei 1 și a juriului format din Ozana Barabancea, Andreea Balan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan, in timp ce alți cinci concurenți vor evolua singuri, arata…

- S-a aflat de ce l-a dat Iulia Albu in judecata pe Mihai Albu. Detaliile din dosar au fost publicate. Cei doi au divorțat in 2012 și nici la 9 ani de la desparțire Iulia și Mihai Albu nu sunt in relații bune. De asemenea, cei doi au impreuna o fetița, pe Mikaela. Iulia Albu a […] The post De ce l-a dat…

- Mihai Albu a postat pe contul de socializare un mesaj disperat, in care anunța ca nu a reușit sa iși vada fiica, in ciuda incercarilor de a petrece trimp cu ea, așa cum ar fi foar normal. In continuare, designerul susține ca fosta soție nu ii permite sa o vada pe Mikaela.Se pare ca, Iulia Albu ar aduce…

- Mihai Albu ii aduce acuze incredibile fostei sale soții, dupa șapte ani de la divorț. Designer-ul susține ca a fost facut ”boșorog expirat” in fața fetiței, deși Iulia Albu neaga orice acuzație.

- Foștii soți Iulia și Mihai Albu au fost, și la vreme de pandemie, intr-un conflict de proporții. Dupa “tirul” de acuze si injurii care i-au fost aduse de catre fostul ei soț pe micile ecrane, dar și in privat, pe conturile sociale, Iulia Albu a decis sa-i dea replica direct in Tribunal, unde iși invita…

- Iulia Albu spune despre actualul iubit ca este un tata mult mai bun decat a fost Mihai Albu pentru fiica lor si ca se inteleg minunat. De curand, vedeta i-a transmis acestuia un mesaj pe retelele sociale.