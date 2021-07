Stiri pe aceeasi tema

- Cum arata sora Iuliei Albu? Celebrul critic de moda este extrem de discret in privința familiei și a partenerului sau actual. Cum arata, de fapt, sora fostei vedete de la Pro TV? Cum arata sora Iulia Albu? Iulia Albu a devenit rapid unul din cele mai controversate vedete din showbiz-ul romanesc. De…

- Pe cat este de mare Bucureștiul, pe atat este de mic pentru numele consacrate din showbiz. Iulia Salagean a spus in cadrul interviului oferit la Xtra Night Show, de la Antena Stars, ce reacție a avut atunci cand s-a intalnit cu Alex Bodi intr-un restaurant din Capitala. Pentru a nu crea o situație neplacuta,…

- Cristina Spatar a oferit primele declarații pentru Antena Stars despre barbatul misterios cu care paparazzii Spynews.ro au surprins-o pe strazile Capitalei. Vedeta a ținut sa specifice ca este vorba despre o cunoștința veche și a precizat ca intre ea și Tiberiu Varzaru relația este pe pauza.

- Axinte a facut declarații in exclusivitate la Antena Stars despre avere și familie. Celebrul actor și-a deschis sufletul in fața telespectatorilor emisiunii „Star Matinal” și a povestit cum s-a simțit atunci cand a devenit tata, in urma cu 14 ani. Conform spuselor sale, atat el, cat și soția lui, Carmen,…

- Așteptarea a luat sfarșit. Tristan Tate a oferit primele declarații despre pozele incendiare din intimitate cu Alexandra Stan. Celebrul milionar a recunoscut ca a trait o idila tare frumoasa cu artista, dar mai ales, ca blondina i-a oferit cele mai de vis saptamani din viața sa, dupa care i-a frant…

- Mihai Albu a marturisit in direct la Antena Stars ca nu și-a putut suna fiica nici de sarbatori, telefonul acesteia fiind restricționat de catre mama ei. Celebrul designer a declarat ca este dificil sa iși contacteze copilul, iar fetița poate fi sunata doar de catre fosta lui soție și actualul ei iubit.