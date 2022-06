Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul ediției de sambata seara a emisiunii Poliția Modei, de la Antena Stars, Iulia Albu l-a avut invitat pe Virgil Manescu, iar cei doi au vorbit despre ținutele vedetelor de la nunta. Cea care a fost in vizorul criticului de moda a fost chiar Cleopatra Stratan, iar Iulia Albu a da carțile pe fața…

- In emisiunea „Poliția modei”, difuzata pe Antena Stars, Iulia Albu și Ovidiu Buta analizeaza ținutele pe care vedetele din showbiz le poarta la diferite evenimente. De data aceasta a fost randul Andreei Esca, care a fost criticata de Iulia, dar laudata de stilistul internațional. Recent, la un eveniment,…

- Iulia Albu a atras atenția cu o imagine pe care a postat-o recent pe rețelele de socializare. Nu e o fotografie cu ea, ci cu Mikaela, fiica sa și a lui Mihai Albu. Mikaela e rodul iubirii dintre Iulia și Mihai Albu. In urma cu ani de zile, cei doi au divorțat, insa fetița a ramas in grija mamei, iar…

- „Derapaj” urat in cadrul ediției de sambata seara a emisiunii Poliția Modei, de la Antena Stars. Iulia Albu a criticat-o fara rețineri pe Andreea Marin, dupa ce a vizionat un videoclip in care vedeta era incalțata in pantofi cu toc in propria curte.In cadrul emisiunii a fost aratat un clip pe care Andreea…

- Iulia Albu a criticat-o fara rețineri pe Andreea Marin, in cadrul ediției de sambata seara a emisiunii Poliția Modei, de la Antena Stars. Stilista a lansat un atac dur la adresa „Zanei” dupa ce a vizionat un videoclip in care vedeta era incalțata in pantofi cu toc in propria curte.

- Dupa ce i-a criticat ținutele in cadrul emisiunii ”Poliția Modei” de la Antena Stars, acum Oana Roman vine cu replica. Vedeta a ținut sa-i transmita cateva cuvinte dure creatorului de moda dupa ce a spus de aceasta ca nu are bun gust.

- „Poliția modei” e emisiunea de la Antena Stars in care Iulia Albu și Mihai Buta analizeaza aparițiile vedetelor. Ei au avut-o invitata in cea mai recenta ediție pe Romanița Iovan. Impreuna au vorbit despre stilul Oanei Roman, toți au apreciat faptul ca a evoluat vestimentar. Pe ecranul emisiunii au…