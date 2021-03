Stiri pe aceeasi tema

- Fire a avut o apariție de-a dreptul emoționanta in urma cu scurt timp pe rețelele de socializare. Fire sensibila, frumoasa cantareața nu și-a mai putut stapani lacrimile, astfel ca a izbucnit in plans in fața fanilor de pe Instagram. Motivul? Artista este și acum afectata de moartea bunicului ei. Iata…

- Mara Banica a devenit victima escrocheriilor de pe rețelele de socializarem dupa ce i-au fost folosite fotografiile fara acordul ei. Vedeta TV a transmis un mesaj prin care s-a aratat revoltata in fața fanilor.

- Lidia Buble trece prin clipe foarte dificile de cateva zile! Vedeta le-a povestit fanilor ca are dureri ingrozitoare de gat, iar acum i-a anunțat pe toți ca nu mai poate sa vorbeasca! Artista a ajuns pe mana medicilor!

- La doar trei zile dupa Craciun, in familia Marcelei Fota s-a petrecut o mare tragedie! Vedeta și-a pierdut soțul in urma unui infract, iar pana acum nu a facut nicio declarație in acest sens de la evenimentul nefericit din viața sa! Totuși, iata ca in urma cu puțin timp aceasta a postat pe Facebook…

- Oana Roman a demonstrat inca o data ca este o fire transparenta atunci cand a spus adevarul despre operațiile estetice. Ba mai mult, soția lui Marius Elisei s-a afișat complet naturala in fața admiratorilor de pe rețelele de socializare, fara ca tenul ei sa fie atins de vreo urma de produs cosmetic.

- Ramona Olaru a transmis un mesaj emoționant admiratorilor de pe rețelele de socializare și și-a dat toate maștile jos. Vedeta le-a transmis fanilor realitatea din spatele persoanei publice de pe Internet.