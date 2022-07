Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 21.06.2022, in intervalul orar 00:00 – 06:00 activitatea punctului de trecere a frontierei Leușeni este sistata periodic din cauza lipsei rețelei internet, informeaza Direcția regionala Vest a Poliției de Frontiera din R. Moldova. „Deficiențele apar din cauza unor lucrari tehnice planificate de…

- Antonia și-a surprins inca de la primele ore ale dimineții fanii, asta imediat dupa ce a povestit ca s-a accidentat. Nu a trecut prea mult timp și vedeta s-a afiașat cu perfuzia la mana intr-o clinica privata. Iata ce a pațit de, fapt, frumoasa artista, dar și care este starea ei de sanatate in aceste…

- Cel mai ravnit și captivant show TV, America Express, este tot mai aproape sa inceapa! Ei bine in timp ce cele noua echipe au ajuns peste ocean, numele mari din showbiz s-au gandit deja pe cine susțin in marea competiție. Iata de partea cui este Iulia Albu, dar și mesajul emoționant postat pe pagina…

- In emisiunea „Poliția modei”, difuzata pe Antena Stars, Iulia Albu și Ovidiu Buta analizeaza ținutele pe care vedetele din showbiz le poarta la diferite evenimente. De data aceasta a fost randul Andreei Esca, care a fost criticata de Iulia, dar laudata de stilistul internațional. Recent, la un eveniment,…

- Mii de oameni se adunasera in Ierusalimul de Est pentru inmormantarea jurnalistei Al Jazeera, dupa ce aceasta a fost impuscata de fortele israeliene. Politia israeliana a atacat in mod brutal si gratuit cortegiul funerar al jurnalistei Al Jazeera, Shireen Abu Akleh.

- In data de 12.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 72.059 de persoane, dintre care 8.266 de cetateni ucraineni in crestere cu 4,4 fata de ziua precedenta .Potrivit Unui comunicat al Politiei de Frontiera, pe la frontiera cu Ucraina au…

- Un copil de 14 ani din Romania, care se intorcea dintr o excursie efectuata in Italia a fost uitat intr o parcare din Ungaria. Cazul a fost facut public de Politia din Ungaria care a postat pe pagina de Facebook intamplarea. "Ce ne a facut pe multi cand eram copii in excursia cu clasa, acum s a intamplat..…

- Numarul ucrainenilor care au ajuns in Romania se apropie de 660.000 Numarul cetatenilor ucraineni care au ajuns în România se apropie de 660.000, anunta Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. În ultima zi au trecut granita aproape 9.000 de persoane care…