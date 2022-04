Iulia Albu, afirmație dură la adresa Loredanei Groza. Ce spune criticul de modă despre artistă: ''Este o femeie care desface picioarele”

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Alba, batuta cu pumnii și picioarele in fața copiilor și amenințata cu moartea, și-a iertat agresorul. Ce i-a promis A fost batuta, pusa la podea, trasa de par și apoi batuta cu pumnii și picioarele. In timp ce intinsa pe podea și lovita cu pumnii și picioarele, iubitul ei o amenința și…

- Evoluția vestimentara a Oanei Roman a fost comentata la ediția din aceasta seara a emisiunii Poliția Modei, iar Iulia Albu nu s-a abținut de la critici dure. Invitatul de azi, Romanița Iovan, a facut afirmații care demonstreaza ca nu apreciaza stilul vestimentar al vedetei.

- O femeie in varsta de 80 de ani din Vicovu de Jos, zona Remezau, a avut vineri dimineața un mare șoc dupa ce s-a trezit cu curtea plina de jandarmi. S-a intamplat dimineața, la ora 6.00, iar octogenara spune ca s-a speriat de moarte. Totul a plecat de la faptul ca jandarmii au descins la o adresa ...

- Iulia Albu este concurenta la „Dancing on Ice: Vis in doi”, iar parteneruul sau este Marian Prisacaru. Criticul de moda este gata sa dea tot ce poate pe gheața pentru a ajuta la implinirea visului pe care il are antrenorul de patinaj artistic. Pe gheața, Iulia Albu va face pereche cu Marian Prisacaru,…

- Iulia Albu participa la emisiunea „Dancing on Ice” de la Antena 1. Criticul de moda a dat detalii de culise și nu s-a ferit sa recunoasca antipatia pe care o are fața de cineva cu care se afla in concurs. Intr-un interviu pentru CANCAN , Iulia Albu a vorbit despre „Dancing on Ice” , show-ul de la Antena…

- Barbatul de 32 de ani a sesizat Politia Deva afirmand ca vineri a contactat o tanara pe o platforma online. Cei doi ar fi urmat sa se intalneasca la o adresa din municipiu, insa odata ajuns acolo barbatul a constatat ca fusese inselat."Ajuns la adresa, barbatul a constatat faptul ca persoana nu corespunde…

- Dana Budeanu a luat la bani marunți mai multe vedete de la noi din țara, iar printre ele se afla și Loredana Groza. Designerul este nemulțumit de faptul ca artista se arata pe rețelele sociale in ipostaze in care lasa la vedere mai mult decat ar trebui. Dana Budeanu ține sa o critice pe Loredana […]…

- Iulia Albu traiește de o buna perioada de timp o poveste de dragoste alaturi de Mike, care nu face parte din showbiz. Barbatul s-a și mutat in casa vedetei, acolo unde locuiește și cu fiica ei. Criticul de moda vorbește acum despre relația celor doi, relația tata vitreg – fiica. Dupa divorțul de Mihai…