- Iulia Albu a comentat ținutele mai multor vedete, in cadrul emisiunii „Poliția Modei”, la Antena Stars. Alaturi de aceasta au fost Catalin Cazacu și Ovidiu Buta, care și-au dat cu parerea la anumite apariții in public ale vedetelor noastre.Iulia Albu și Catalin Cazacu au fost cei care l-au avut in vizor…

- In ediția din aceasta seara de la Poliția Modei, invitatul care și-a dat cu parerea despre ținutele vedetelor a fost nimeni altul decat Catalin Cazacu. Iulia Albu și sportivul au fost cei care l-au avut in vizor pe Alex Velea, iar cei doi au comentat ținuta artistului din aceasta saptamana. Iata ce…

- In ediția din aceasta seara de la Poliția Modei, Iulia Albu a analizat ținutele mai multor vedete alaturi Ovidiu Buta și de invitatul ei special, Alexandra Ungureanu. Cea care a intrat in vizorul celor trei a fost Dana Savuica. Iata ce a marturisit criticul de moda!

- Cand vine vorba despre moda, Iulia Albu nu iarta pe nimeni, astfel ca in emisiunea pe care o are la Antena Stars, „Poliția modei”, ea a luat-o in vizor pe Cleopatra Stratan. Criticul de moda a comentat rochia pe care tanara artista a purtat-o la nunta. Virgil Manescu a fost invitat in ediția de sambata…

- In ediția din aceasta seara de la Poliția Modei, Iulia Albu a analizat ținutele vedetelor de la nunta alaturi de invitatul ei, Virgil Manescu. Cei care au intrat in vizorul celor doi au fost Liviu Teodorescu și frumoasa lui soție, Iulia. Iata ce a marturisit criticul de moda!

- In cadrul ediției de sambata seara a emisiunii Poliția Modei, de la Antena Stars, Iulia Albu l-a avut invitat pe Virgil Manescu, iar cei doi au vorbit despre ținutele vedetelor de la nunta. Cea care a fost in vizorul criticului de moda a fost chiar Cleopatra Stratan, iar Iulia Albu a da carțile pe fața…

- Un raport al Inspectoratului Teritorial de Munca Maramureș referitor la evoluția economica a județului nostru in perioada 31.12.2018-31.12.2021 arata ca numarul entitaților economice in funcțiune a crescut de la an la an. Astfel, daca in 2018 aveam 19.927 astfel de entitați, la finele anului trecut…