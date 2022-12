Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Bendeac e in toane bune. In ceea ce-l priveste pe Fuego, cel putin. Actorul l-a laudat pe artist, incluzandu-l in galeria unor interpreti de valoare din Romania: Delia, Andra, Stefan Banica jr. Actorul a vazut unul dintre concertele susținute de artist și a fost impresionat sa vada cate flori…

- Eliza și Cosmin Natanticu au reușit sa ii surprinda pe jurații de la Te cunosc de undeva in noua ediție a emisiunii. Cei doi soți s-au transformat in in Cabaret și au interpretat piesa ”Money”. Cum au reacționat Andreea Balan și Aurelian Temișan.

- Andrea Antonescu este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania, cum, de altfel, este și prietena sa, Andreea Balan. Știm deja ca Andreea Antonescu este insarcinata, pentru a doua oara, insa artista a ales sa schimbe nașii de botez pentru cel de-al doilea copil, cu toate ca artsita a preferat…

- Jo și Liviu Teodorescu au facut spectacol pe scena de la Te cunosc de undeva!, ediția de sambata seara. Cei doi i-au convins atat pe jurați cat și pe colegii de la canapea cu transformarea lor in Carmen Miranda și au caștigat detașat cea de-a cincea gala a sezonului 18. Cea de-a patra ediție a transforming…

- Probleme la concertul sustinut de Irina Loghin si Fuego la Constanta, la Casa de Cultura a Sindicatelor.Constantenii se revolta dupa petrecerea data de Primaria orasului in cinstea Zilei Seniorilor, de la inceputul lunii octombrie.Oamenii ii acuza pe sefii municipiului din cauza proastei organizari…

- Dan Tudor, managerul Teatrului „Alexandru Davila” din Pitești va fi prezent la show-ul „Drag de Romania mea”, care se va difuza duminica, 9 octombrie pe TVR 2. Celebrul actor, regizor, producator, poet, om de televiziune, compozitor aduce un fragment din lumea sa, ne povesteste despre intalnirile magistrale…

- Andreea Balan, jurata Te cunosc de Undeva, a trecut prin clipe pe groaza dupa ce un șofer neatent a intrat in mașina pe care o conducea. Din fericire, artista nu a pațit nimic, dar autoturismul ei a fost avariat serios.

- Andreea Balan este una dintre cele mai populare și apreciate vedete din Romania. Dupa divorțul de George Burcea și relația cu Tiberiu Argint, fanii și-au exprimat interesul și curiozitate fața de viața amoroasa a artistei. Ce le-a spus jurata de la Te Cunosc de Undeva urmaritorilor sai de pe rețelele…