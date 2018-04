Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep pare ca și-a gasit jumatatea, dupa mai multe eșuari avute in dragoste. De cateva luni, tenismena se iubește cu Theo, un tanar potent financiar, umblat prin Occident. Insa toata lumea se intreaba cine este iubitul Simonei Halep și cum a facut el banii. Ei bine, totul a ieșit la iveala, potrivit…

- Maria Sarapova vrea sa iasa din pasa proasta cu ajutorul unui antrenor pe care Simona Halep nu a dorit sa îl angajeze! Thomas Hogstedt s-a aflat în probe în echipa Simonei în prima luna din 2015, dar suedezul nu a convins-o pe

- Simona Halep si Smiley au fost surprinsi impreuna. Un fan inrait al jucatoarei noastre de tenis este artistul care s-ar parea ca ar avea o relatie cu Gina Pistol. Tocmai in Miami cei doi s-au distrat impreuna. Imaginile au trezit suspiciuni! Jucatoarea Simona Halep a aparut intr-o fotografie, la Miami,…

- Smiley este unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania. Are mulți fani, printre care și Simona Halep. Recent, cei doi au fost fotografiați la Miami. Tenismena participa la un turneu de categorie Premier Mandatory, in timp ce cantarețul se afla in vacanța. Inaintea partidei cu Oceane Dodin, Simona…

- Simona Halep a fost invitata la postul Tennis Channel dupa ce a invins-o pe Qiang Wang cu 7-5, 6-1, marti seara, calificandu-se in sferturile de finala de la Indian Wells. Ceea ce i-a impresionat cel mai mult pe telespectatori a fost modestia liderului mondial. Simona Halep a oferit mai multe…

- Simona Halep se pregateste intro zona exclusivista din Las Vegas, acolo unde isi are resedinta fostul lider mondial Andre Agassi. Antrenorul sportivei noastre, australianul Darren Cahill, i-a intermediat Simonei intalnirea cu detinatorul a 8 trofee de Grand Slam, asa cum a mai facut-o si in anul…

- Simona Halep a declarat, miercuri, ca nu este intr-o stare perfecta din punct de vedere fizic, dar este foarte aproape. Ocupanta locului secund in clasamentul mondial al tenisului feminin a obținut victoria in turul al doilea al Qatar Open , primul meci jucat dupa Australian Open. “Ma bucur ca am revenit…