Stiri pe aceeasi tema

- Scene de violența extrema intr-un centru de plasament din Argeș. O fata in varsta de 16 ani a ajuns la spital in stare grava dupa ce a incasat o bataie sora cu moartea de la doi baieți de 17 ani, toți fiind internați in orfelinatul respectiv. Incidentul este cercetat de autoritați, dar și de polițiști.…

- Cezar Guna, artist Global Records, a muncit extrem de mult pentru cariera sa muzicala și a trecut prin multe aventuri pana sa ajunga sa lanseze propriile piese. Povestea lui pare rupta dintr-un film plin de suspans. Cezar iși amintește cum a inceput totul: „M-am angajat la un call-center și simțeam…

- Politistii din Vaslui au deschis un dosar penal pentru violente in familie dupa ce o fetita de 8 ani a fost gasita hoinarind la iesirea din sat. Copila gasita de o localnica a povestit plangand ca a fost batuta si alungata de acasa de catre mama vitrega.

- Povesteste cu durere in glas ca ar fi fost batuta, iar mai apoi, alungata din casa de iubitul ei. Motivul? O amanta! Este drama unei tinere de numai 19 ani, mama a unei fetite de șase luni. Dramatic e si ca atunci cand a fost alungata, tanara mamica a fost despartita de fiica ei. Indurerata, cu sufletul…

- Oana Radu și-a facut publica noua relație in urma cu puțin timp, dupa ce anul trecut a ezitat sa confirme ca tanarul langa care a aparut este iubitul ei. Acum, incepand cu 2020, vedeta a ales sa se declare din nou indragostita și se pare ca tanarul este deja ”terorizat” de partenera sa.

- "Imi pare rau pentru ce i s-a intamplat, multa sanatate, putere sa treaca peste acest moment greu din viața domniei sale. La nivel personal, imi pare rau de ceea ce i se intampla. La nivel profesional, suferim și acum in urma deciziilor politice drastice pe care le-a luat. Sa fie sanatos și puternic!",…