Secretarul Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Nikolai Patrușev, a declarat marți, citat de agenția de presa TASS, ca auto-proclamatele Republici Populare Donețk și Lugansk ar avea dreptul sa ceara statelor occidentale „despagubiri pentru 8 ani de agresiune nazista".

Aflata in arest in Bulgaria, unde a fost prinsa dupa ce a fugit la scurt timp dupa condamnarea in dosarul Gala Bute, Elelena Udrea s-a pus pe scris. Intr-o postare pe FB, fostul ministru explica de ce dosarul in care a primit sentința ar fi trebuit rejudecat.

Anuntul Rusiei ca opreste livrarile de gaze catre Bulgaria care nu a dat curs cererilor de modificare a schemei de plati este o incalcare grava a contractului actual si reprezinta un santaj, a declarat miercuri premierul bulgar Kiril Petkov, potrivit Reuters, scrie AGERPRES.

Soțul Elenei Udrea, Adrian Alexandrov, a fost in Bulgaria, acolo unde Elena Udrea este reținuta și a primit un mesaj din partea acesteia. In mesaj, Elena Udrea susține ca este supusa unei ilegalitați și unei nedreptați, dar cel mai mult o supara faptul ca nu poate fi alaturi de fiica ei.

Ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a sosit in Bulgaria luni noapte, intr-o vizita neanuntata, iar marti va avea o intrevedere cu premierul bulgar Kiril Petkov, informeaza EFE, care citeaza surse din guvernul de la Sofia.

Partenerul de viața al Elenei Udrea, Adrian Alexandrov, face apel la Avocatul Poporului, Renate Weber, sa sesizeze CCR cu privire la condamnarea fostului ministru.

Judecatoria din Blagoevgrad a decis sambata predarea catre Romania e Elenei Udrea, potrivit Aleph News și Mediafax. Udrea a facut apel, decizia definitiva urmand sa se dea pe 14 aprilie. De asemenea, Udrea a cerut azil politic in Grecia.

Regele Philippe al Belgiei și Regina Mathilda au decis sa gazduiasca refugiați ucraineni.