- Adrian Alexandrov a povestit una dintre cele mai frumoase clipe petrecute in timpul unei vizite la Elena Udrea. "Cand Elena mi-a spus ca e insarcinata, era sa scap telefonul din mana. (…). Da, este adevarat ca iubita mea a recurs la inseminare in vitro. Relația dintre tata-fetița este mai…

- Fostul ministru al turismului, Elena Udrea, condamnata la șase ani de inchisoare și fugita in Costa Rica, va naște intre 25 și 30 octombrie. Dezvaluirea a fost facuta chiar de iubitul acesteia, Adrian Alexandrov, proaspat intors din Costa Rica, unde fostul ministru a cerut statutul de refugiat politic.…

- Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, a postat luni, pe Instagram, o fotografie in care apare alaturi de fostul ministru al Turismului. Potrivit Mediafax, fotografia ar fi fost facuta zilele acestea in Costa Rica.

- Elena Udrea a fost condamnata la 6 ani de inchisoare in dosarul ”Gala Bute”, sentința fiind definitiva. Iubitul Elenei Udrea, Adrian Alexandrov, se afla in Romania, dar a precizat ca va pleca de urgența in Costa Rica pentru a-i fi aproape iubitei sale. Citește și: DEFINTIV: Elena Udrea,condamnata…

- Elena Udrea se gandește serios sa iși faca o afacere in Costa Rica, iar fostul ministru al Turismului se gandește deja la exportul de fructe. “M-am gandit la export de fructe. Dar e foarte greu. Aici sunt producatorii. Cand ma mai plimb așa, mai fac o poza. Mai vad banane, mango pica pe strada aici.…

- Absența din țara a Elenei Udrea este resimțita din plin de logodnicul ei. Recent, Adrian Alexandrov a aflat ca, in luna septembrie, urmeaza sa devina tata de fata. (Console si accesorii gaming) Barbatul, care nu s-a acomodat cu lipsa Elenei Udrea, a facut declarații, in exclusivitate, pentru CANCAN.RO,…