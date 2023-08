Stiri pe aceeasi tema

- In fața anchetatorilor, Loredana a marturisit ca s-a pierdut cumpatul in seara crimei. Dupa o cearta aprinsa, tanara de 18 ani a luat un cuțit de pe masa și, intr-un moment de furie, a injunghiat-o, apoi i-a pus pus mana la gura sa nu se auda țipetele de durere. Criminala le-a spus anchetatorilor ca…

- Alina este condusa pe ultimul drum, chiar in aceste momente, de toti cei care au iubit o. Familia si prietenii sunt rapusi de durere, conform Antena 3 CNN. Alina este condusa pe ultimul drum, chiar in aceste momente, de toti cei care au iubit o. Familia si prietenii sunt rapusi de durere, conform Antena…

- Rudele și apropiații Alinei, fata ucisa și al carei trup a fost gasit intr-un parc din Mangalia, zilele trecute, trec prin momente cumplite. La fel și iubitul fetei, Sergiu. Baiatul a povestit ce spunea, in gluma, tanara, inainte de a fi ucisa de catre prietena ei. O gluma macabra, cutremuratoare. Ce…

- In urma crimei din Mangalia, care a avut loc in urma cu doua zile, atunci cand o fata din Vaslui și-a ucis cea mai buna prietena in timp ce cele doua au plecat pe litoralul romanesc sa munceasca, trupul victimei a fost luat de familie de la Serviciul de Medicina Legala din Mangalia. Astfel, Alina va…

- In urma cu putin timp, prin intermediul rețelelor sociale, fratele Alinei Elena, fata ucisa cu sange rece in Mangalia, a anunțat data la care va ave loc inmormantarea. Unde va fi inmormantata adolescenta de 18 ani.

- Au aparut informații șocante legate de tragedia din Mangalia unde o tanara din Vaslui a fost ucisa de prietena ei cea mai apropiata. Mesaje recente gasite in telefonul victimei arata o conversație dintre Alina și partenerul ei, Sergiu. Indiciile sugereaza ca mesajele nu au fost trimise de Alina, ci…

- Alina este tanara care a fost ucisa cu sange rece de cea mai buna prietena a ei, Loredana, in Mangalia. Alina avea o relație cu Sergiu de ceva timp, iar adolescenta posta de fiecare data imagini cu iubitul ei pe contul sau personal de Instagram. Alina și exprima sentimentele prin versurile pieselor…

- Iubitul Alinei este devastat de durere dupa ce partenera lui a fost ucisa cu sange rece și abandonata intr-un parc din Mangalia. Autoarea crimei: chiar prietena cea mai buna a tinerei, in care avea mare incredere. Sergiu este nevoit sa traiasca cu inima franta din cauza pierderii.