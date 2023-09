Stiri pe aceeasi tema

- Rasturnare de situatie in cazul familiei Pascu. Averea lui Matei Pascu, tatal celui care a accidentat mortal doi tineri, s-a prabușit. Deși familia adunase milioane de euro inșeland oamenii, se pare ca totul a disparut pe neașteptate. Unde sunt banii și la ce metode au recurs pentru a-i ascunde. Unde…

- Potrivit documentului obținut de Realitatea, adolescenții dețineau cantitați halucinante de droguri extrem de periculoase.Cand se drogau, adolescenții iși ieșeau din minți și aveau un comportament imoral.In ceea ce privește șantajul la care Miruna Pascu, mama lui Vlad, a supus-o pe fosta iubita a drogatului,…

- Spitalul de Copii ”Louis Țurcanu” și Spitalul Clinic Municipal din Timișoara depun cereri de finanțare din PNRR pentru un total de 11 milioane de lei. Banii urmeaza sa fie folosiți pentru dezvoltarea infrastructurii digitale. Cele doua propuneri privind aprobarea depunerii și implementarii proiectelor…

- In primul semestru al anului statul a reușit sa colecteze mai puțin de 10 milioane de lei din impozitarea bacșișului. Mult sub așteptari, avand in vedere ca estimarile inițiale anunțau colectarea a o suta de milioane de lei pana la finalul anului. Și totuși, un lucru este cert: romanii nu se feresc…

- Totul a inceput din momentul in care Maria Tarchila, sora artistului, i-a facut plangere la poliție lui Doru Gușman. Aceasta era nemulțumita de faptul ca impresarul ar fi dat de pomana lucrurile regretatului Petrica Mițu Stoian.Acum, sora artistului vrea cu orice preț sa recupereze toate bunurile din…

- Statul roman arunca cu banii pe fereastra pentru ca, in anul 2002 am achiziționat aceasta cladire pentru Reprezentanța Permanenta a Romaniei cu suma de 5,6 milioane de euro, plus alte taxe numite lucrari de amenajare pentru suma de 1,5 milioane de euro. In 2017, reprezentanții Romaniei la Bruxelles…

- Stefan Tarnovanu, portarul echipei nationale U21 a Romaniei, a fost declarat MVP-ul meciului cu echipa Croatiei si crede ca turneul final a fost un esec pentru Romania, anunța news.ro.„Pe plan personal ma bucur ca nu am reusit sa iau gol, dar sunt trist ca am parasit competitia. Cu echipa as fi vrut…

- Autoritatea americana din domeniul concurentei (FTC) a demarat miercuri o actiune in justitie impotriva Amazon.com, acuzind cel mai mare retailer online din lume ca i-a pacalit pe consumatori sa se aboneze la seriviciul platit Amazon Prime si ca, in mod deliberat, a facut dificila renuntarea la acest…