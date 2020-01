Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut aproape 2 luni de cand Ana Maria, braileanca de numai 19 ani s-a stins din viața la o luna dupa ce a nascut. Parinții fetei sunt sfașiați de durere, iar de atunci, nimic in viața lor nu mai e la fel.

- Primul antrenor al Simonei Halep si al lui Horia Tecau, Nicusor Ene, cel care le-a descoperit talentul pentru sportul alb si le-a dezvaluit acestora primele secrete ale tenisului de performanta, s-a stins din viata, sambata, la doar 60 de ani, dupa ce fusese transportat de urgenta la un spital din Capitala.

- Irina Tanase a facut un gest care i-a adus numeroase laude, respectiv critici prin intermediul rețelelor de socializare. Iubita lui Liviu Dragnea a decis sa ceara ajutorul pentru un baiețel care sufera de o boala grava și a carui unica șansa la viața este o operație costisitoare.

- Romania este umilita intr-o parodie a summitului NATO de la Londra. In sceneta aparuta in emisiunea "Saturday Night Live", repreyentantul tarii noastre este alungat de la masa tarilor importante din NATO de catre Trudeau, Macron si Johnson. Romanul pleaca in lacrimi.

- Luiza Melencu, una dintre fetele despre care Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, a spus ca le-a ucis, ar fi implinit sau implinește, luni, varsta de 19 ani. Mama ei a transmis un mesaj sfașietor.

- Dominic Thiem, 26 de ani, 4 ATP, proaspat finalist la Turneul Campionilor, și Kristina Mldenovic (26 de ani, 38 WTA) nu mai formeaza un cuplu. Dupa doi ani impreuna, ea n-a mai fost in tribuna la finala Turneului Campionilor de la O2 Arena din Londra, in care Thiem a fost invins de Stefanos Tsitsipas.…

- Siroaie de lacrimi si regrete imense! Asta a reprezentat ziua de luni, 11 noiembrie, pentru familia lui Catalin Manolache, tanarul care a murit in Anglia intr-un grav accident rutier. La un an de la tragedia care i-a sfasiat sufletul, mama sa a postat un mesaj dureros pe retelele de socializare.

- Valentin Sambiteanu este romanul care a murit in accidentul teribil din Anglia. Barbatul de 35 de ani si-a pierdut viata chiar in ziua in care fetita sa a implinit 12 ani. Valentin nu a mai apucat sa-i spuna La multi ani fetei sale.