- Unchiul lui Radu Andrei, șoferul camionului implicat in accidentul cu șapte morți de la Iași, face dezvaluiri cutremuratoare. Tatal victimei se pregatește sa vina in țara, dupa ce ar fi aflat din presa de moartea fiului sau. La 26 de ani, șoferul va fi condus pe ultimul drum.

- Cine era șoferul microbuzului implicat in accidentul cu șapte morți de la Iași. Costel Constantin Pralea era un familist convins și nu va mai apuca sa-și vada niciodata oamenii dragi. Cinci dintre victimele impactului se aflau in autobuzul condus de acesta.

- Sapte persoane au murit, marti, dupa ce o ambulanta, un autocamion si un autoturism au intrat in coliziune pe DN 28, in zona localitatii iesene Sarca. Ministerul Afacerilor de Interne a postat un mesaj tulburator pe Facebook, dupa acest accident. Azi dimineața… DN 28, județul Iași… Din primele date,…

- Victimele sunt din doua sate ale comunei Bals, langa Tg. Frumos, si mergeau la lucru in Iasi, lucrau in constructii. Tragedia a lovit familiile acestora, toti oameni in puterea varstei, dar si comunitatea de 3000 de suflete din cele trei sate ale comunei. Printre cei care nu-si explica tragedia de…

- Ministerul Afacerilor Interne lanseaza un apel disperat printre șoferi, dupa accidentul de la Iași, in care șapte oameni și-au pierdut viața. Reprezentanții MAI le cer șoferilor sa conduca prodent, sa fie atenți la trafic și sa nu circule peste limita de viteza legala. „Azi dimineața... DN…

- Andreea Antonescu este o prezența feminina foarte admirata din showbiz-ul romanesc, astfel ca de-a lungul anilor comunitatea ei de pe rețelele de socializare s-a marit considerabil. Ei bine, caci nu mai este un secret pentru mine faptul ca de ani buni se afla in divorț cu soțul ei, și nu de puține ori…

- In plin scandal de divorț de Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan a postat un mesaj care a starnit curiozitatea fanilor. Ce a transmis in mijlocul desparțirii de antrenor și cum reușește sa fie femeia puternica: "Cea mai buna razbunare...".

- Tzanca Uraganu a fost batut cu bestialitate in urma cu cateva zile chiar de catre foștii sai cumnați, de frații Lambadei, la scurt timp dupa ce pe rețelele de socializare s-a viralizat o filmare cu blondina zacand intr-o balta de sange. Iata ce mesaj subtil le-a transmis celebrul manelist agresorilor…