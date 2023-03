Adina Balașoiu, iubita fostului dinamovist Patrick Petre, și-a lansat zilele trecute cartea „Rezerva 3: Jurnalul uitat”, in care descrie momentele tulburatoare experimentate in perioada in care a fost diagnosticata cu cancer. Adina Balașoiu, partenera lui Patrick Petre, a primit un diagnostic dur in 2009, pe cand avea doar 9 ani: leucemie limfoblastica acuta. ...