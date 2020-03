Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Ministerului Sanatații a decis suspendarea contractului de management al managerului Spitalului Universitar de Urgența București, dr. Adriana Nica, in baza art.19 din Decretul Președintelui...

- Conducerea Ministerului Sanatații a decis suspendarea contractului de management al managerului Spitalului Universitar de Urgența București, dr. Adriana Nica, in baza art.19 din Decretul Președintelui Romaniei nr. 195/2020.

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, spune ca a decis sa se faca un control la Spitalul Universitar din București, pentru ca apar mereu evenimente acolo. Ministrul le-a cerut echipelor de medici de acolo sa nu intre intr-un joc politic."Am trimis acolo Corpul de control. Acolo apar evenimente in cascada.…

- ”Imaginile sunt șocante. Maine (miercuri - n.red.) vom trimite Corpul de control, dar masurile vor fi dure. Trebuie respectate procedurile. Trebuie sa vedem ce s-a intamplat la Spitalul Universitar de s-a ajuns la astfel de derapaje. Este cu atat mai șocant cu cat doamna manager este medic pe Terapie…

- Adriana Nica, managerul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti, a acuzat ca imaginile postate pe Facebook de deputatul USR Emanuel Ungureanu sunt trucate de un avertizor de integritate din spital, cu scopul de a denigra institutia."Noi avem proceduri si protocoale cu privire la gestionarea produselor…

- Deputatul Emanuel Ungureanu a publicat, pe Facebook, mai multe poze cu pacienți decedați care erau puși pe targa, pe holurile Spitalului Universitar din Capitala, in replica, reprezentanții unitații sanitare susținand ca a fost facuta o ancheta interna și persoanele responsabile vor fi sancționate,…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a publicat pe pagina sa de facebook o serie de imagini despre care spune ca au fost facute la Spitalul Universitar de Urgența din București. Intr-una din, ele apare o targa, iar sub cearșaf pare a fi silueta unui corp uman. Ungureanu susține ca in spital cadavrele sunt…

- Decedati ambalati in saci de plastic si abandonati pe scarile interioare ale spitalului. Se intampla in Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, potrivit deputatului Emanuel Ungureanu care a prezentat imagini in acest sens.