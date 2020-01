Iubita lui Matteo a născut. Artistul a devenit tată pentru prima oară. „Cuvintele nu-și au rostul” Matteo este mai fericit ca niciodata, dupa ce partenera lui, Elena, a nascut. Cantarețul a devenit tata pentru prima oara și a publicat prima imagine cu bebelușul.Implinirea i se citește pe chip cantarețului. Emoționat șifara sa-și gaseasca cuvintele, Matteo a postat primele imagini cu micuța inbrațe. „Cuvintele nu-si au rostul… si nici nu le gasesc pe alea potrivite, daca sunt unele. Acum suntem o familie!”, a scris el pe rețelele de socializare. Intr-o alta postare, Matteo ține sa sublinieze ca este un „tatic mandru”.Ce nume va avea fetița lui MatteoAșa cum se intampla in majoritatea cazurilor,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

