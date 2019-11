Iubita lui Keanu Reeves despre care vuieste internetul. Arata mai batrana de 46 de ani?

Stiri pe aceeasi tema

- Keanu Reeves, in varsta de 55 de ani, a iesit in public, dupa 20 de ani, insotit de actuala sa iubita, Alexandra Grant, de 46 de ani. Cei doi s-au afișat la Gala LACMA Art + Film, prezentata de Gucci, in Los Angeles, potrivit Daily Mail . Cei doi aratau foarte fericiți impreuna, in timp ce au pozat…

- Aproape un an nu s-a afisat cu nimeni si a decis ca este vremea pentru o schimbare in viata lui! Ionica, fostul iubit al Nicoletei Guta, si-a refacut viata si a publicat primele imagini cu noua lui partenera.

- Un tanar in varsta de 35 de ani a uimit o lume intreaga dupa ce s-a casatorit cu trupul neinsuflețit al iubitei lui, care a pierdut lupta cu cancerul. Ceremonia a fost una extrem de sfașietoare, iar numeroase persoane s-au adunat pentru a-i fi alaturi in aceste momente grele.

- Celebrul jucator american de golf Tiger Woods, cu 15 titluri majore in palmares, a anuntat marti ca a decis sa isi scrie autobiografia, intitulata "Back", pentru a corecta, in opinia sa, "multe erori" si dezinformari legate de viata si cariera sa, informeaza AFP. "Carti, articole, emisiuni…

- A inceput procesul lui Teodor Mina Marin (23 de ani), fiul preotului din comuna prahoveana Lipanesti, suspecat ca a omorat o femeie in varsta de 63 de ani pentru a-i lua banii. Tanarul este acuzat de omor calificat prin cruzimi. Procesul se judeca pe fond la Tribunalul Prahova.