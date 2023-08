Stiri pe aceeasi tema

- Jador și-a luat urmaritorii prin surprindere dupa ce a filmat casa in care iubita lui, Alexandra Dobbia, locuiește in Germania. Ce s-a intamplat atunci cand artistul a ajuns la fața locului și le-a prezentat fanilor locuința.

- Cum arata casa in care Alexandra Dobbia locuiește in Germania. Jador este mai fericit ca niciodata alaturi de tanara care i-a pus inima pe jar și are grija sa se afișeze din ce in ce mai des alaturi de ea. Fara doar și poate, cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste.

- Jador este indragostit pana peste cap de Alexandra! Cu toate ca au fost impreuna și in urma cu un an, acum, artistul ii declara cu fiecare ocazie cat de mult inseamna pentru el. Afla din randurile de mai jos cine este, de fapt, tanara care i-a furat inima lui Jador!

- Jador radiaza de fericire de cand a intalnit-o pe iubita sa, Alexandra Dobbia. Artistul mai indragostit ca niciodata, iar dovada sunt chiar declarațiile de dragoste pe care i le face in mod public partenerei sale, in fiecare zi. Manelistul și iubita lui Alexandra Dobbia traiesc o frumoasa poveste de…

- Jador este mai indragostit ca niciodata, iar drept dovada sunt declarațiile de dragoste pe care artistul le face in mod public. Cantarețul și iubita lui Alexandra Dobbia traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar cei doi se iubesc nespus de mult. Iata ce declarație de dragoste i-a facut partenerei…

- Jador este mai indragostit ca niciodata de iubita lui și a demonstrat ca este un barbat romantic. Cantarețul i-a transmis Alexandrei Dobbia un mesaj impresionant de dragoste, dupa ce s-a oferit sa aiba grija de iubitul ei. Surprizele nu se opresc aici, insa, deoarece artistul a trezit-o cu un buchet…

- Jador și-a speriat fanii dupa ce s-a afișat pe patul de spital, spunand ca se retrage din muzica. Artistul este sprijinit de iubita, Alexandra Dobbia, care a postat o imagine alaturi de manelist, dar și un scurt mesaj de incurajare.

- Jador nu mai e singur! Artistul a facut publica prima imagine in care apare impreuna cu iubita lui, Alexandra Dobbia. Cei doi indragostiți traiesc o frumoasa poveste de dragoste și pare ca nimeni și nimic nu ii mai poate desparți, sau cel puțin așa reiese din mesajul pe care Jador l-a scris in descrierea…