- Flora Nastase, prima apariție dupa ce a fost internata in spital! ”Regina Blanurilor” a fost prezenta la cel mai mare eveniment monden al momentului! Dupa aproximativ jumatate de an in care a stat mai mult prin spitale, in prezent, vedeta este optimista și spune ca viața merge mai departe și se bucura…

- Ticy trece prin clipe grele in aceasta perioada, de cand soția lui s-a imbolnavit. Cantarețul a facut noi declarații la Antena Stars despre cum se simte Diana, dupa ce au fost pe la mai mulți medici. Daca fanii așteptau vești bune, lucrurile nu stau așa cum și-ar fi dorit.

- Astazi, Claudia Patrașcanu le-a marturisit fanilor ca trece printr-o perioada mai complicata, dupa ce a ajuns de urgența la spital, impreuna cu unul dintre copii. Cu toate ca internauții așteptau vești bune, se pare ca și artista se confrunta cu probleme de sanatate.

- Vladuța Lupau se confrunta cu probleme de sanatate, dupa ce a avut mai multe filmari și evenimente. Se pare ca vremea capricioasa i-a creat probleme, astfel ca artista are simptome de raceala.

- Cu ce probleme de sanatate se confrunta Vladuța Lupau. Artista și-a ingrijorat admiratorii, dupa ce le-a dezvaluit acestora ca a mers in Franța cu dorința de a se opera. Ce s-a intamplat și ce diagnostic a primit cantareața.

- Jador și-a ingrijorat fanii, dupa ce Bogdan Mocanu a postat mai multe videoclipuri in care se poate observa ca se afla cu artistul in momentul in care se indreptau spre spital. Cu toate ca fanii au crezut, inițial, ca este o gluma, se pare ca Jador se confrunta cu probleme de sanatate.

- Dani Mocanu se confrunta cu mai multe probleme de sanatate, astfel ca a fost nevoit sa-și anuleze planurile in urmatoarea perioada. Manelistul urma sa filmeze un videoclip pentru o piesa, dar starea actuala nu ii permite sa o faca.

- GemeniAceasta a doua jumatate a lunii martie poate aduce pentru ei probleme legate de cariera, rol, funcție, poziție pe care o ocupa in acest moment și ramane sa analizeze foarte atent, poate sa se și consulte cu prieteni, adevarați prieteni pentru ca și prietenii se testeaza in aceasta jumatate de…