- Elena Tanase, prietena fotbalistului Ianis Hagi, a fost pusa sub acuzare dupa ce ar fi provocat un accident cu implicarea a patru masini, în urma caruia o tânara a ajuns la spital, informeaza The Scottish Sun.Tanase, în vârsta de 22 de ani, conducea un automobil de lux Porsche,…

- 4 oameni au fost raniti in orasul Lipetk din Rusia intr-un accident provocat de o soferita aflata sub influenta bauturilor alcoolice. Coliziunea dintre automobilul care intra cu viteza pe contrasens si un alt autoturism a fost surprinsa de camerele de supraveghere.

- Ce detalii se cunosc despre relația lui Ianis Hagi? Tanarul sportiv se iubește cu o frumoasa machedoanca. Ce face partenera fotbalistului pentru el și cum decurge povestea lor de dragoste? Detalii din relația lui Ianis Hagi cu frumoasa machedoanca Ianis Hagi traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi…

- Judetul Constanta: Un barbat de 61 de ani a fost ranit, in urma unui accident rutier.Un accident rutier s a produs luni seara, la intrare in orasul Harsova. Coliziunea s a produs intre un autoturism si un scuter condus de un barbat de 61 de ani.La fata locului au actionat echipaje SMURD B, SAJ C2 si…

- Un motociclist a fost ranit grav, sambata 26 iunie, in jurul orei 13.3o, intr-un accident rutier petrecut pe raza localitații Șugag. Potrivit IPJ Alba, motociclistul a fost ranit dupa o coliziune cu un autoturism. Motociclistul era inconștient la ora transmiterii informațiilor de catre reprezentații…