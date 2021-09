Stiri pe aceeasi tema

- Elena Tanase (22 de ani), iubita lui Ianis Hagi (22 de ani), ar fi fost pusa sub acuzare de poliția scoțiana, dupa ce a provocat un accident rutier week-end-ul trecut. Sambata, 21 august, Elena Tanase ar fi fost la volanul unui bolid Porsche neasigurat, inscris pe numele lui Ianis Hagi. Tanara circula…

