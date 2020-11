Stiri pe aceeasi tema

- Florin Ristei si Naomi Hedman sunt in centrul atentiei cu povestea lor, pe care o traiesc si dincolo de micul ecran. Ea este concurenta la "X-Factor", el este jurat al celebrului show de la Antena 1, dar iata ca dragostea nu tine cont de astfel de detalii.

- Daca pana acum Florin Ristei a preferat sa fie destul de discret, mulți crezand ca, la 33 ani acesta ramane indragostit de ”Dana” din melodia pe care a lansat-o in urma cu 20 ani, solistul a dat ”liber” in mediul online la imagini cu prima sa iubita asumata. Nimeni alta decat Naomi Hedman, concurenta…

- Florin Ristei se bucura de atenția unei domnișoare superbe! Aceasta parca e desprinsa din revistele celebre de moda și se bucura de cercuri de prieteni extrem de celebri precum Nicki Minaj. Cine este tanara care i-a sucit mințile juratului de la X Factor și cum a devenit cunoscuta in Londra? Pantera…

- Nimeni nu s-ar fi așteptat ca intre Florin Ristei și Naomi Hedman, concurenta de la ”X Factor”, sa se infiripe ceva mai mult decat o relație strict profesionala! Și cum iubirii nu-i poruncești, cei doi traiesc acum o frumoasa poveste de dragoste! Chiar și așa, cine este, de fapt, Naomi, iubita juratului?…

- Surprize, surprize: Florin Ristei nu mai este burlac? Se pare ca juratul traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de o concurenta de la ”X Factor”! Cum s-a fotografiat artistul alaturi Naomi Hedman, englezoaica care l-a cucerit la audiții? Cei doi s-au dat de gol!

- In ultimele zile, in presa mondena au aparut o serie de fotografii cu Cristian Georgescu, fostul soț al Ancai Țurcașiu și noua sa iubita. Cristian Georgescu a fost surprins de paparazzi, weekendul trecut, intr-un mall din București, alaturi de noua partenera și de copilul acesteia. In timpul intalnirii,…

- Cum s-a schimbat iubita lui Liviu Dragnea pe parcursul „șederii” lui in spatele gratiilor? In ce ipostaza s-a fotografiat azi Irina Tanase și cum și-a surprins fanii din mediul online? Ipostaza in care s-a fotografiat Irina Tanase azi Irina Tanase nu se dezice de la linia trasata asupra imaginii sale…