- Sarah Dumitrescu este jucatoare de baschet, iar in octombrie a semnat cu cea mai importanta Universitate din SUA, cea din Mississippi. Din pacate s-a accidentat grav in timpul unei partide, motiv pentru care Anamaria Prodan a plecat de urgenta in America. Anamaria Prodan a pierdut casa la…

- Lili Sandu a postat pe contul personal de Instagram, in urma cu cateva zile, o fotografie care a starnit interesul publicului și a fanilor care o urmaresc. Este sau nu insarcinata? Este intrebarea care sta pe buzele tuturor. "Felicitari o mamica frumoasa", "Se vede o burtica!!!!????…

- Gabriela Cristea a fost intrebata in ultima vreme daca ar fi gravida pentru a treia oara, lucru pe care l-a infirmat numaidecat. "Dragilor, știu ca ne doriți și un baiețel dar a venit momentul ca eu și soțul meu sa ne fixam toata atenția și catre viața profesionala, (proiecte TV și online, evenimente,…

- Cei trei au ajuns la Penitenciarul Rahova puțin dupa ora 17.00 și nu au facut declarații. Ei au venit cu cadouri pentru Liviu Dragnea. Irina Tanase, iubita lui Liviu Dragnea, i-a dedicat fostului presedinte PSD, aflat in inchisoare, si o poezie de dragoste scrisa de poeta britanica Elizabeth…