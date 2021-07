Iubita lui Liviu Dragnea, Irina Tanase, a venit joi la Penitenciarul Rahova, de unde urmeaza sa fie eliberat conditionat fostul lider al PSD, in urma deciziei luate de Tribunalul Giurgiu. Irina Tanase a precizat ca, dupa ce Dragnea iese din penitenciar, vor merge acasa, unde se vor intalni cu copii acestuia si cativa prieteni. "Mergem acasa, ne intalnim cu copiii lui, cu prietenii apropiati, care au ramas langa noi in toata perioada asta si mai departe nu stiu. Am vorbit cu el la 20 minute dupa decizie, s-a bucurat foarte tare. I-am zis ca vin sa il astept si mi-a spus sa nu vin inca, deoarece…