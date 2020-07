Stiri pe aceeasi tema

- O romanca venita in vacanta in insula greaca Creta impreuna cu sotul ei a fost confirmata sambata de autoritatile grecesti ca fiind infectata cu noul coronavirus, relateaza publicatia greaca keeptalkinggreece.com, conform Agerpres. Autoritatile sanitare si Protectia Civila locala au intrat in alerta…

- Cu 10 milioane de cazuri de COVID-19 confirmate la nivel mondial, oamenii de știința continua sa depuna eforturi pentru a dezvolta vaccinuri și tratamente pentru a incetini pandemia și a reduce daunele bolii. La recomandarea OMS, guvernele au luat masuri de limitare a contactului intre oameni, dar aceasta…

- Spitalul de Boli Infecțioase „Dr. Victor Babeș” a avut cel mai mare numar de internari COVID-19 la nivel național, insa spitalul Colentina sta blocat cu 77 de pacienți, dintre care o treime asimptomatici. Perioada de internare pentru aceștia este cuprinsa 10 și 48 de zile, arata un comunicat de presa…

- Asociația Pacienților din Romania susține ca a primit reclamații privind bolnavii non-COVID, care au fost reprimiți in spitale, dar li s-a cerut sa iși faca pe cheltuiala proprie, testul pentru noul coronavirus, pentru a fi primiți in unitatea medicala. Regulile Institutului National de Sanatate Publica…

- O echipa de cercetatori din armata americana a inventat un nou test pentru detectarea Covid-19, care ar putea depista persoanele la mai puțin de 24 de ore de la instalarea lui in corp, informeaza The Guardian. Testul a fost dezvoltat dintr-un proiect susținut de Agenția Militara a Statelor Unite pentru…

- Pacientele se plang ca sunt obligate sa faca testul COVID-19 la privat, ca sa fie primite in spital, anunța Realitatea PLUS. Gravidele se revolta pe Facebook ca nu sunt internate pana nu iși fac testul care determina prezența coronavirusului in corp, dar conducerea spitalului se apara spunand ca nu…

- Un biolog medical din Romania explica de ce unele teste de coronavirus afișeaza un rezultat pozitiv fals, dar și de ce nu poate fi crescuta capacitatea de testare in Romania. Adriana Dima, biolog medical din Brașov, confirma practic informațiile furnizate exclusiv pentru Sursa Zilei de șefa Laboratorului…

- In urma controlului cerut de ministrul Sanatații la Maternitatea Odobescu din Timișoara, o echipa de epidemiologi a analizat „structura funcționala și fluxurile unitații sanitare”, scrie pressalert.ro. Primul rezultat al retestarii arata ca singurul bebeluș care se mai afla internat, marți, in Maternitatea…