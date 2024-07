Stiri pe aceeasi tema

- David are acum set complet. Dupa aurul mondial și aurul european, a caștigat aceeași medalie și la Jocurile Olimpice, in proba de 200 de metri, dupa o cursa incredibil de echilibrata, cu primii trei oameni desparțiți de mai puțin de o zecime. The post PARIS 2024 | PARIS 2024 | David Popovici a caștigat…

- David Popovici a scris istorie in seara de luni, 29 iulie, și a caștigat aurul la Jocurile Olimpice de la Paris, chiar de ziua Imnului National.Sportivul de 19 ani a urcat pe podium dupa ce a caștigat proba la 200 metri liber. Popovici a fost vizibil emoționat, avand lacrimi in ochi, la intonarea imnului…

- David Popovici a caștigat aurul la Jocurile Olimpice de la Paris. Sportivul a scris istorie pentru inotul romanesc in urma reușitei sale din aceasta seara. Imediat dupa marea victorie a facut și primele declarații.

- David Popovici a iesit invingator dintr-o lupta acerba pentru in proba de 200 m liber la Jocurile Olimpice de la Paris si si-a adjudecat primul titlu olimpic din cariera, scrie presa straina.

- David Popovici a facut declarații dupa ce a caștigat, luni seara, medalia de aur la proba de 200 metri liber de la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris.„E un vis implinit. Ma bucur foarte tare. Sper sa nu incep sa plang. Ma bucur ca acum cinci minute am scris istorie", a declarat Popovici la finalul cursei…

- Cu 15 de minute inainte de Petrolul – Rapid, ultimul meci al etapei a 3-a din Superliga, fanii celor doua echipe au uitat pentru scurt timp de rivalitate și s-au unit pentru un scop comun: sa-l susțina pe David Popovici care tocmai a devenit campion olimpic in proba de 200 m liber. ...

- David Popovici spune ca medalia de aur cucerita la proba de 200 m liber de la Jocurile Olimpice de la Paris este „o realizare imensa”. El adauga insa ca este „un baiat obișnuit care inoata repede”, potrivit Digi Sport.

- David Popovici a caștigat medalia de aur la proba de 200 de metri liber, la Jocurile Olimpice de la Paris.Romanul a caștigat medalia de aur dupa o cursa formidabila, avand o distanța de 2 milisecunda fața de locul secundPerformanța sa remarcabila consolideaza statutul sau de