- Alex Bodi a dat uitarii tot ce a avut in trecut cu iubitele celebre din Romania și acum și-a gasit fericirea in brațele unei șatene focoase, Justyna. Cei doi au petrecut un weekend de vis pe litoralul romanesc și cand mai toata lumea credea ca deja cei doi formeaza un cuplu, Alex Bodi a dat din casa…

- Veste „bomba” in showbiz-ul romanesc! Dupa ce luna trecuta Alex Bodi a aratat de ce este in stare atunci cand iși pune in practica talentele de cuceritor și a plecat tocmai in Polonia pentru noua lui presupusa iubita, Justyna, ei bine, se pare ca acum s-au inversat rolurile. De aceasta data, focoasa…

- Daria Radionova are parte de o viața departe de Romania, departe de griji și probleme și doar in lux și opulența, dupa desparțirea de Alex Bodi. Intr-un interviu pentru Antena Stars rusoaica a marturisit ce parere are despre noua cucerire a fostului iubit, dar și daca au mai vorbit de la desparțire.

- Media anuala a concentrației de particule fine (PM 2.5) in zonele urbane este in continuare peste nivelul recomandat de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), arata datele publicate de Eurostat. Cele mai mari valori au fost inregistrate in Bulgaria, Polonia, Romania și Croația.

- La raportarea de astazi, am avut parte de o premiera, in sensul ca doar Capitala se afla in scenariul roșu, cu un indice de puțin peste 3 la mia de locuitori (3,09). Vestea buna este, de asemenea, ca 21 județe se afla, in continuare,in scenariul verde, avand sub 3 infectari la mia de locuitori, in vreme…

- Sportivul român Razvan Arnaut a cucerit medalia de bronz la cat. 60 kg, stilul greco-roman, duminica, la Campionatele Europene de lupte de la Varsovia, dupa ce l-a învins în meciul decisiv pe polonezul Grzegorz Kunkel, informeaza Agerpres.Arnaut trecuse, sâmbata, în…