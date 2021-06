Iubita bărbatului care a atacat un șofer cu crosa de golf a fost reținută Iubita barbatului care a atacat un șofer cu crosa de golf a fost reținuta, miercuri seara. In filmarea pusa la dispoziție de Europol, se vede cum aceasta lovește cu piciorul un autoturism Logan. Potrivit polițiștilor, tanara in varsta de 22 de ani, a fost audiata, ea fiind acuzata de amenințare, distrugere și tulburarea ordinii și […] The post Iubita barbatului care a atacat un șofer cu crosa de golf a fost reținuta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia Capitalei anunta ca in aceasta seara a fost audiata și partenera barbatului care zilele trecute a atacat un alt sofer din Bucuresti cu o crosa de golf. Persoana care apare in imagini lovind autoturismul cu piciorul, o femeie de 22 de ani, a fost retinuta. Cercetarile sunt continuate…

- Șoferul unui BMW, care a blocat un Logan și l-a agresat pe șoferul acestuia cu o crosa de golf, a fost identificat și reținut de polițiști. Șoferul BMW-ului, in varsta de 30 de ani, a fost reținut și este acuzat de infracțiunile de lovire și alte violențe, distrugere, tulburarea ordinii și liniștii…

- Filmarea unui conflict petrecut in traficul din București a fost publicata de sindicatul Europol pe Facebook, iar in imagini se vede cum mașina unui barbat este lovita de ocupanții unei alte mașini.

- Reprezentanții Sindicatului Europol au postat pe pagina de facebook imagini surprinse in trafic, in București. In filmarea, realizata de un șofer, se vede cum șoferul unui BMW blocheaza un autoturism Logan, coboara din bolid și incepe sa loveasca cu o crosa mașina blocata. O tanara, din aceeași mașina…

