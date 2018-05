In martie 1998, Gheorghe Cocoș a ingrozit Romania, atunci cand, impreuna cu Gabriel Merla, l-a ucis pe celebrul cascador Florin Marculescu. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Dupa aceea, in timpul executarii pedepsei, Cocoș a incercat sa-și cumpere libertatea, la Administrația Prezidențiala, cu 70.000 de euro, informație […] The post Iubita avocata il acuza pe un celebru infractor ca a planuit s-o omoare: ”Mi-a taiat franele mașinii și…” appeared first on Cancan.ro .