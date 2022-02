Iubirile secrete ale lui Putin. Puțini cunosc aceste detalii din viața tumultoasă a liderului de la Kremlin Actualul conflict al Rusiei cu Ucraina il aduce din nou pe președintele rus sub lupa mass-media. Viața personala a acestuia a fost mereu ținuta departe de ochii celorlalți, inclusiv partenerele de viața ale sale. Afla care au fost iubirile secrete ale lui Putin și cum a reușit sa țina ascunse aceste lucruri despre care puțini știu. Iubirile secrete ale lui Putin ținute departe de presa Vladimir Putin a fost dintotdeauna un personaj misterios și și-a trasat cu grija o imagine insensibila, fara a putea fi perceput vreun sentiment. Ajuns la varsta de 69 de ani, Putin a aparut de multe ori in imagini… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, crede ca Rusia, in situatia pe care o desfasoara la granita cu Ucraina, urmareste sa stearga urmele infrangerii din Razboiul Rece si ca se incearca si reconstruirea memoriei glorioase a URSS. Vasile Dincu a fost intrebat, duminica, la emisiunea Insider Politic, de la…

- ”Ucraina nu va permite nimanui sa ne impuna vreo concesie" în detensionarea conflictului cu Rusia, a declarat ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba, citat miercuri de DPA și Agerpres. "Noi nu vom fi în pozitia unei tari care raspunde la telefon, asculta instructiunile…

- Șeful marinei germane a demisionat sâmbata dupa ce a fost criticat pentru ca a spus ca președintele rus Vladimir Putin merita respect, iar Kievul nu va recâștiga niciodata Crimeea anexata de la Moscova, relateaza Reuters. „I-am cerut ministrului Apararii Christine Lambrecht sa…

- Washingtonul si Moscova vor negocia la 10 ianuarie despre tensiunile privind Ucraina si probleme de control al armamentului nuclear, a spus pentru AFP un purtator de cuvant de la Casa Alba insarcinat cu probleme de securitate. „Statele Unite sunt dornice sa se angajeze intr-un dialog cu Rusia", a afirmat…

- Turcia a cerut luni Rusiei sa renunte la pretentiile sale “unilaterale” si sa aiba o abordare mai constructiva pentru a iesi din impasul in care se afla cu puterile occidentale si NATO in privinta Ucrainei, transmite AFP. “Pentru ca o propunere sa fie acceptata, ea trebuie sa fie acceptabila pentru…

- NATO a propus Rusiei sa înceapa discuțiile despre securitate la 12 ianuarie, a transmis ministrul rus de externe adaugând ca Moscova ia în calcul aceasta data, relateaza duminica agențiile Tass și Reuters. "Am primit deja aceasta oferta (a NATO- n.red) și o luam în…

- Considerațiile istorice joaca un rol important in ultimele provocari ale Rusiei la granița ucraineana. Dar in vreme ce Vladimir Putin viseaza la un mare imperiu slav, comportamentul sau este mai degraba determinat de propriile erori din ultimul deceniu, scrie fostul ministru de externe și premier al…

- Ideea ca SUA sa recurga la forta pentru a raspunde unei invazii ruse a Ucrainei nu este luata in calcul in prezent, a declarat Joe Biden.Insa un atac rus ar atrage o consolidare a prezentei militare americane pe teritoriile tarilor membre NATO in Europa de Est, a avertizat presedintele american.Liderul…