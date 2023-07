Spune-mi de ce stai daca nu ne mai… Irina Rimes e unul dintre artiștii care a intors iubirea pe toate parțile, de la primele scantei ale dragostei, la o relație pe sfarșite sau terminata cu regret. In ,,Flori de mai”, povestitoarea noastra preferata vorbește cu talc despre o relație in care scanteia a disparut, insa ea pare ca se regasește in instrumentalul care iți va pune gandurile intr-o agitație continua. Creditele pentru ,,Flori de mai” merg catre Irina Rimes pentru versuri, iar pentru muzica și producție artista a colaborat cu Alex Cotoi. Piesa vine insoțita de un videoclip creativ, in care…